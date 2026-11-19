Munkagépek elé feküdtek a pirtói gazdák: rendőröket is riasztottak, végül a polgármester küldte el a járműveket (videó)
Élőlánccal akadályozták meg a szénhidrogén-kutatást végző munkagépek továbbhaladását a gazdák Pirtó határában. A tiltakozók egy járművet is elfoglaltak, végül a polgármester közbelépésére a gépek elhagyták a területet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en