Négymillió Tisza-szimpatizánssal számol a Nézőpont
A novemberi felmérésben a Fidesz–KDNP 23, a Mi Hazánk 8 százalékon áll. A Nézőpont Intézet a 2026-os választási becslés tanulságai alapján változtatott azon, hogyan közli a pártpreferencia-adatokat.
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