Annyit hozzátett: egy dolog biztos, akárhová is sodorja majd az élet, ő magyar, magyar marad és a hazájáért fog dolgozni. – Ebben mindenki biztos lehet, énrám mindig, minden körülmények között lehet számítani. Azoknak is, akik ellenem, vagy nem rám szavaztak – zárta le a témát Orbán Viktor.