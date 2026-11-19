Annyit hozzátett: egy dolog biztos, akárhová is sodorja majd az élet, ő magyar, magyar marad és a hazájáért fog dolgozni. – Ebben mindenki biztos lehet, énrám mindig, minden körülmények között lehet számítani. Azoknak is, akik ellenem, vagy nem rám szavaztak – zárta le a témát Orbán Viktor.
Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése is szóba kerülhetett Sencsenben?
Sokat sejtető nyilatkozatot adott közre a három nagyhatalom, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország vezetője a csütörtöki sencseni csúcstalálkozón, ugyanis hitet tettek az ENSZ megreformálása mellett. Ez a hír erősítheti azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint Donald Trump elnök a kínai és orosz kollégájával közösen Orbán Viktort javasolná a nemzetközi szervezet évé végén megüresedő főtitkári posztjára.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en