Családi háttérre és politikai nézetekre is kíváncsiak lehettek

A történet egyik legsúlyosabb része a dolgozók személyes adatainak kezelése. A megszólaló szerint az egyik munkatárssal, akit végül ki is rúgtak, folytatott meghallgatásról készült jegyzőkönyv olyan információkat is tartalmazott, amelyeknek szerinte semmi közük nem volt a szakmai teljesítményéhez. A kollégája ugyanis az egyik állománygyűlésen arról számolt be, hogy megkapta a saját meghallgatásának jegyzőkönyvét. Abban a szakmai kérdések helyett többek között az szerepelt, hogy a nagyapja antikommunista volt.

A közmédia egykori munkatársa szerint ez komoly adatvédelmi és munkajogi kérdéseket vet fel.

Milyen jogon gyűjtenek rólunk, a családjainkról, a politikai nézeteinkről ilyen bizalmas információkat?

– vetette fel a beszélgetés során. A megszólaló saját jegyzőkönyvét is szerette volna megismerni, ám elmondása szerint hiába kérte azt, érdemi választ nem kapott. Egy másik kollégája hasonlóan járt: neki állítása szerint még csak nem is válaszoltak a megkeresésére.

Előbb visszahívást ígértek, végül elbocsátás következett

A munkatársak egy ideig abban bíztak, hogy augusztus 24-én újraindulhat a munkavégzés. A megszólaló a rádiós kollégáitól úgy értesült, hogy ezen a napon az M1-en és a Petőfi Rádión is újraindul a hírszolgáltatás, ezért arra számítottak, hogy a Hirado.hu szerkesztősége is folytathatja a munkát. Augusztus 24-én azonban újabb levél érkezett a dolgozókhoz. Ebben arról tájékoztatták őket, hogy további hét hétre felfüggesztik a munkavégzésüket. A munkatársak megkapták a távolléti díjukat, belépőkártyáikat viszont letiltották, céges e-mail-címüket pedig ideiglenesen megszüntették.

A megszólaló szerint ezt követően kéthetente újabb értesítést kaptak a munkavégzés felfüggesztésének meghosszabbításáról, ráadásul már a privát e-mail-címükre.

Október 2-án aztán újabb levél érkezett. Ebben közölték velük, hogy lezárult a meghallgatási folyamat, és két lehetőség közül választhatnak: elfogadják a közös megegyezéses távozást, vagy csoportos létszámleépítés keretében szűnik meg a munkaviszonyuk. A dolgozó a HR-rel is egyeztetett, mert korábban rádiós területen dolgozott, és úgy gondolta, a közmédia más részlegén is alkalmazható lehetne. Állítása szerint azonban azt közölték vele, hogy erre nincs lehetőség, és nem számíthat újabb munkalehetőségre.