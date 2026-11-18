„Na most mi ez, ha nem szexizmus? Mi ez, ha nem nemi alapú diszkrimináció?” – tette fel a kérdést.

A genderideológia miatt is vitatják az egyezményt

Az Isztambuli Egyezmény sokat vitatott pontjai közé tartozik, hogy a társadalmi nem, vagyis a gender fogalmát is meghatározza, preambuluma pedig a nők elleni erőszakot a történelmileg kialakult egyenlőtlen hatalmi viszonyokkal kapcsolja össze. Puzsér szerint éppen ezek az ideológiai megállapítások akadályozzák, hogy széles körű egyetértés alakuljon ki a dokumentumról.

Az egyezményt több európai ország nem ratifikálta, köztük Bulgária, Csehország, Litvánia és Szlovákia. Magyarország korábbi kormánya szintén a genderszemléletre és a migrációval kapcsolatos rendelkezésekre hivatkozva utasította el.