Szabó Stein Imre vagy Kert Attila lesz az MRTV vezetője, jön az újabb meghallgatás
Szabó Stein Imre és Kert Attila jutott tovább a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói pályázatának következő fordulójába – adta hírül az MTI. A Tisza kezdeményezésére létrehozott Független Közmédia Testület péntek esti szavazásán rendkívül szoros eredmény született, ezért a két jelöltet szombaton ismét meghallgatják.
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