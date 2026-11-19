A szerző szarkasztikus hangnemben üzent az állítólagos megfigyelőknek:

„Igazi európai menedzsment-csúcsteljesítmény: amikor az embernek arra már nincs kapacitása, hogy a Fiumei úti Baleseti Intézetben kifizessék a november 1-jére megígért 20 százalékos emelést, arra azért mindig jut egy kis munkaidő, hogy Facebook-detektívet játsszon, és figyelje, ki nyom lájkot a kávészünetben.”

A poszt szerint a dolgozók közül sokan már nem merik nyilvánosan megfogalmazni panaszaikat, ezért inkább privát üzenetben számolnak be tapasztalataikról.

„A kollégák már csak privát üzenetben mernek írni, viszont 19 ezren vagyunk. Egy 19 ezres tömeget pedig még egy nagyon szorgalmas igazgatói munkacsoportnak is eltart egy darabig egyesével végigböngészni” – jegyezte meg a szerző.

Széles körű kiállás

A bejegyzés szerzője a korábbi egészségügyi dolgozói tiltakozásokat felidézve közös fellépésre biztatta a szakápolókat, és a feltételezett megfélemlítési kísérleteket is bírálta.

„Lehet utasításokat kiadni a titkárságról, lehet tiltólistákat írni, meg lehet figyelni a Facebook-csoportokat, de egyetlen igazgatói utasítás sem fogja helyettetek leszívni a tubust és beállítani a lélegeztetőgépet december 16-a után” – üzente a felmondott dolgozóknak.