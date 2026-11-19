Vége a tiszás óvszerügynek: a Semmelweis Egyetem lezárta a dolgot, bocsánatot kért Magyar Pétertől
A tiszás miniszter után a Semmelweis Egyetem is elhatárolódott Kuroli Enikő klinikai főorvos Magyar Péterrel kapcsolatos megnyilvánulásától. A doktornő korábban a felelős védekezés fontosságára hívta fel a figyelmet, mire a miniszterelnök személyeskedő támadást indított ellene. Szerda éjjel közzétett bejegyzésében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter bocsánatkérést követelt a főorvostól, Magyar Péter sértő kijelentéseit viszont szó nélkül hagyta.
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