Az ügyvéd szerint nem Sesztáké a pénz

Papp Gábor, a volt miniszter ügyvédje kijelentette, a megtalált pénz nem Seszták Miklósé. Leszögezte, védencétől készpénzt nem foglaltak le, noha bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.

Papp Gábor, Seszták Miklós ügyvédje szerint a lefoglalt milliárdok nem a volt miniszterhez tartoznak, védencétől ugyanis nem foglaltak le készpénzt. Forrás YouTube

Fabó Györgyhöz vezetnek a nógrádi szálak

A TV2 Híradója november 19-én olyan helyszíneket mutatott be, ahol egy informátor szerint a nyomozók a lefoglalt milliárdok egy részére bukkanhattak. A televízió stábját Barna János vezette el egy Felsőpetény környéki, nehezen megközelíthető erdős területre, majd egy elhagyatott pajtához.

A TV2 információi szerint a bemutatott helyszínek nem Seszták Miklóshoz, hanem a miniszter régi üzlettársához, Fabó György vállalkozóhoz köthetők. Az informátor azt állította, hogy az erdőben a hatóságok pénzt találhattak, és egy olyan pajtát is megmutatott, amelyben szerinte ugyancsak készpénzt rejthettek el. Így miközben az új fejlemények közül semmi nem utal arra, hogy a pénz Seszták Milóshoz tartozna, felmerül annak a lehetősége, hogy a lefoglalt milliárdok Fabó Györgyhöz köthetők.

Számlagyárügyben is érintett a vállalkozó

A TV2 információi szerint Fabó György ellen a Győri Törvényszéken jelenleg is büntetőeljárás folyik egy sokmilliárdos számlagyárügyben.