A kijelző tartalmát nem sokkal később megváltoztatták: a menetrendi információk eltűntek, helyettük már csak a MÁV logója volt látható.
Vonattal ment Siófokra Magyar Péter, de az állomáson már a kék Škodája várta
Vonattal indult a Tisza Párt kétnapos siófoki frakcióülésére Magyar Péter miniszterelnök, aki az utazásról közösségi oldalán is beszámolt. A vasúti kirándulás azonban az állomáson véget ért: a kormányfőt a parkolóban már jól ismert kék Škoda Superbje várta, amellyel a frakcióülés helyszínéül szolgáló szállodához vitték. Deák Dániel a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet arra, hogy a Reakció szerint a hotel mindössze 750 méterre található a vasútállomástól.
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