Megszólalt a 4iG a Gondosóra program túlárazásával kapcsolatban

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A 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a társaság szerint mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek.

Magyar Nemzet
2026. 10. 28. 16:32
Megszólalt a 4iG a Gondosóra program túlárazásával kapcsolatban
Nemzetközi összehasonlításban is versenyképes árakat alkalmazott a 4IG a gondosóra programban Fotó: Mediaworks

A Gondosóra programban a 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a fenti adatok és tények mellett, mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek – emeli ki közleményében a társaság.

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