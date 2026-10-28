A Gondosóra programban a 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a fenti adatok és tények mellett, mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek – emeli ki közleményében a társaság.
Megszólalt a 4iG a Gondosóra program túlárazásával kapcsolatban
A 4iG által nyújtott szolgáltatások díja a társaság szerint mind hazai, mind nemzetközi piaci összehasonlításban versenyképesek.
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