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Rossz hír a kormánynak: lefékezett a harmadik negyedévben a magyar gazdaság

Rossz hír a kormánynak: lefékezett a harmadik negyedévben a magyar gazdaság

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A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen közzétett adatai szerint a harmadik negyedévben, vagyis a július és szeptember közötti három hónapban éves összevetésben mindössze 1,5 százalékkal, az előző negyedévhez képest pedig csupán 0,1 százalékkal bővült a GDP. Mindkét mutató elmaradt az elemzői várakozásoktól, ráadásul az idei év eddigi leggyengébb növekedési teljesítményét jelenti.

Magyar Nemzet
2026. 10. 30. 11:10
Rossz hír a kormánynak: lefékezett a harmadik negyedévben a magyar gazdaság
A mezőgazdaság jelentősen fékezte a növekedést Fotó: Mirkó István

Az ipar esetében ugyan a fő termelési számok jelentős gyorsulást mutatnak, de még nem beszélhetünk szélesebb bázisú fellendülésről, ugyanis az ipari termelést néhány, az elmúlt években felépült és idén átadott kapacitás termőre fordulása támogatja – jelezték. 

A jövő évre vonatkozóan az MBH elemzői 2,5 százalékos gazdasági növekedést várnak. 

Az EU-források várhatóan intenzívebb lehívása, az európai és különösen a német konjunktúra fokozatos javulása, valamint az elmúlt években kiépült ipari kapacitások termelésnövekedése segítheti a növekedést, míg a kormány élénkítő lépései hozzájárulhatnak a fogyasztás erősen maradásához. A beruházásoknál jövőre már nem várunk visszaesést, de a növekedés elmaradhat a kormányzat várakozásaitól

– írták. 

Stagnálás közeli állapotnak nevezte Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője a hazai gazdaság teljesítményét. A megelőző negyedévekben jóval dinamikusabb volt a bővülés. A lendület elvesztésének oka minden bizonnyal a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesése volt a nyári súlyos aszály miatt – közölte. Szerinte a negyedik negyedévben – amennyiben az ipar lendülete megmarad – várhatóan gyorsul a növekedés. Az év végén érkező EU-s pénzek hatása a későbbiekben tovább segítheti a magyar gazdaságot a beruházások várt növekedésén keresztül. A globális kockázatok, a magas energiaárak miatt azonban továbbra is indokolt az óvatosság. 

Bár az adatközlés előtt az idei év egészére vonatkozó 1,7 százalékos előrejelzésünk enyhén pesszimistának tűnhetett, a harmadik negyedéves lassulás miatt nem tűnik indokoltnak a felfelé korrekció – tette hozzá. 

– Visszafogta magát a magyar gazdaság, emiatt a jövő évben is lassabb lehet a tempó – kommentálta a friss adatot Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. 

– A pénteken közölt tényadatok csalódást okoztak a piaci várakozásokhoz képest. Mi negyedéves szinten 0,3, éves összevetésben pedig 1,8 százalékos többlettel számoltunk” – fogalmazott az elemző.

A második negyedéves adatokhoz képest jelentősnek mondható szerinte a tempóvesztés, ugyanis április eleje és június vége között éves szinten 1,7, negyedéves szinten pedig 0,6 százalékos volt a növekedés.

A részletes adatokra még várni kell, de a korábban megjelent, ágazatokra vonatkozó adatok alapján látszott, hogy a harmadik negyedévben az ipar felfelé húzta a gazdaságot, a nyári hónapokban ugyanis jól teljesített az ágazat, valamint a szolgáltatások is hozzájárultak a bővüléshez. Szintén segítette a növekedést a lakossági fogyasztás. Ugyanakkor a mezőgazdaság elsősorban a kedvezőtlen, száraz időjárás miatt visszafogta a növekedés dinamikáját.

A szakember szerint a negyedik negyedévben a harmadiknál jobb teljesítmény várható: negyedéves szinten 0,3, éves alapon pedig 1,7 százalékos lehet a növekedés. Így az idén összességében 1,7 százalékos pluszt hozhat össze a magyar gazdaság. 

Bár korábban 2027-re 2,4 százalékos növekedés prognosztizáltunk, a mostani gyenge adat miatt inkább 2,2 százalékos éves bővülés látszik reálisnak

– jelezte. 

A bruttó hazai termék harmadik negyedévi részletes adatAait december 1-jén közli második becslésében a KSH.


 

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