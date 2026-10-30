Rossz hír a kormánynak: lefékezett a harmadik negyedévben a magyar gazdaság

Az ipar esetében ugyan a fő termelési számok jelentős gyorsulást mutatnak, de még nem beszélhetünk szélesebb bázisú fellendülésről, ugyanis az ipari termelést néhány, az elmúlt években felépült és idén átadott kapacitás termőre fordulása támogatja – jelezték.

A jövő évre vonatkozóan az MBH elemzői 2,5 százalékos gazdasági növekedést várnak.

Az EU-források várhatóan intenzívebb lehívása, az európai és különösen a német konjunktúra fokozatos javulása, valamint az elmúlt években kiépült ipari kapacitások termelésnövekedése segítheti a növekedést, míg a kormány élénkítő lépései hozzájárulhatnak a fogyasztás erősen maradásához. A beruházásoknál jövőre már nem várunk visszaesést, de a növekedés elmaradhat a kormányzat várakozásaitól

– írták.

Stagnálás közeli állapotnak nevezte Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője a hazai gazdaság teljesítményét. A megelőző negyedévekben jóval dinamikusabb volt a bővülés. A lendület elvesztésének oka minden bizonnyal a mezőgazdaság vártnál nagyobb visszaesése volt a nyári súlyos aszály miatt – közölte. Szerinte a negyedik negyedévben – amennyiben az ipar lendülete megmarad – várhatóan gyorsul a növekedés. Az év végén érkező EU-s pénzek hatása a későbbiekben tovább segítheti a magyar gazdaságot a beruházások várt növekedésén keresztül. A globális kockázatok, a magas energiaárak miatt azonban továbbra is indokolt az óvatosság.

Bár az adatközlés előtt az idei év egészére vonatkozó 1,7 százalékos előrejelzésünk enyhén pesszimistának tűnhetett, a harmadik negyedéves lassulás miatt nem tűnik indokoltnak a felfelé korrekció – tette hozzá.

– Visszafogta magát a magyar gazdaság, emiatt a jövő évben is lassabb lehet a tempó – kommentálta a friss adatot Németh Dávid, a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője.

– A pénteken közölt tényadatok csalódást okoztak a piaci várakozásokhoz képest. Mi negyedéves szinten 0,3, éves összevetésben pedig 1,8 százalékos többlettel számoltunk” – fogalmazott az elemző.