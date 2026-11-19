Szerinte a kiszámíthatatlan válságkezelési rendszer a banki finanszírozásra, a beruházási döntésekre és a fiatal gazdák vállalkozásindítására is hatással lehet. Nemcsak a jelenlegi termelés, hanem a következő évtized fejlesztési képessége is érintett. A mezőgazdaság ugyanis nem egy szokványos gazdasági ágazat. A gazdálkodók olyan kockázatokkal szembesülnek nap mint nap, amelyeket saját erejükből sok esetben képtelenek kivédeni.

– Az aszály, a tavaszi fagykár, az állatjárványok, a nemzetközi piaci zavarok, a takarmány- és energiaárak emelkedése nem feltétlenül a gazdálkodók hibájából következnek be – mondta Nagy István. A volt miniszter azzal egyetért, hogy fontos a tudás az agráriumban. Emlékeztetett: az intézmények közül a MATE, a Debreceni Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, az Állatorvostudományi Egyetem, a Soproni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem 2020–2021-ben alapítványi fenntartásba került.

– Ennek mutatja a hatásos eredményét a hallgatói bizalom is, az Orbán-kormány 12 magyarországi egyetem indított agrárszakokat. Az agrár-felsőoktatásba felvettek száma 2020-ban 2535 fő, 2025-ben 3548 fő volt, ami közel negyven százalékos növekedést jelent.

Sőt, 2020-ban az Agrárminisztérium fenntartásában működő középfokú agrárszakképző intézményeket öt agrárszakképzési centrumba szervezték. A fejlesztések fő irányai az alábbiak voltak:

korszerű tangazdaságok, tanműhelyek és bemutatóüzemek kialakítása,

precíziós mezőgazdasági gépek, digitális eszközök és élelmiszeripari berendezések beszerzése,

a duális képzés és az agrárvállalkozásokkal való együttműködés erősítése,

a gyakorlati oktatás, a felnőttképzés és a technológiai tudásátadás fejlesztése.

A volt tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy 2024-ben az agrárszakképzésben tanulók száma meghaladta a húszezer főt, közülük mintegy ötezren az élelmiszeripari ágazatban tanultak. A 2020/2021-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetett új szakképzési rendszerben a jogosult tanulók ösztöndíjat, egyszeri pályakezdési juttatást, illetve duális képzés esetén munkabért kaphattak. A 2024-ben elfogadott kormányzati stratégiai dokumentum az agrárszakképző intézmények tízéves korszerűsítését tűzte ki célul, beleértve az iskolaépületeket, a kollégiumokat, a tangazdaságokat, a tanműhelyeket és az eszközállományt. Mindenre elegendő forrás is jutott: