A város számára a gyártelep későbbi hasznosítása is fontos kérdés. Az egykori Tungsram-üzem több mint 36 hektáros területe továbbra is kihasználatlan, és egyelőre nincs olyan befektető, amely új gazdasági tevékenységet indítana az ingatlanon.

Túl későn jött az innováció

Hiába várja a jelentkezőket a Tungsram újpesti gyára is október óta. A Váci út külső, akkor még nem a fővároshoz tartozó részén 1901-ben kezdték el gyártani a korszak legkorszerűbb fémszálas izzólámpáit, még Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. néven – idézi fel a gyár történetét a Újpestmédia.hu. 1948-ban az Izzót is államosították, több gyárral egybeolvasztották, ekkor indult meg itt a fénycsövek tömeggyártása. A következő évtizedekben katódsugárcsöveket, magnetofonokat, nátriumgőzlámpákat és integrált áramköröket is gyártottak itt és az ország nagyobb városaiban kiépített 11 üzemben. A gyár nevét 1984-ben változtatták át Tungsramra. Öt évvel később, 1989-ben az amerikai GE, majd 2018-ban egy német-magyar csoport tulajdonába került a gyár, végül a 2020-as évek elején bedőlt. Ennek fő oka az volt, hogy bevételének nagy részét mé évekkel a hagyományos izzók európai betiltása után is azok adták. Későn tudtak csak átállni az innovatívabb termékekre, a covid és az orosz-ukrán háború pedig még tovább súlyosbította a helyzetet. Az állami segítség sem oldotta meg a problémákat, sőt épp a cégnek korábban tízmillárdos nagyságrendű hitelt nyújtó állami Eximbank kezdeményezett inkasszót a Tungsram ellen.

2022 májusában tömeges elbocsátásokat jelentettek be, a háromezer dolgozó több mint felét elküldték, az év végére már mindenkitől megváltak, és 2023 februárjában elindult a felszámolás. Bár azóta több üzemen és ipari eszközön is sikerült túladni, a most meghirdetett árverések jelentették volna a nagyobb dobást.





