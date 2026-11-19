Az édesanyák jogfosztására készül a Tisza-kormány
A Fidesz-kormány annak idején törvénybe iktatta, hogy felmenő rendszerben bevezeti a két gyermekes anyáknak szóló szja-mentességet. Az okok között az is szerepelt, hogy segítse a gyermekvállalást a jelenleg is kedvezőtlen demográfiai helyzetben, másrészről ez elismerés is a gyermeket nevelő édesanyák felé – erről beszélt lapunknak Kardosné Gyurkó Katalin. Az ellenzéki képviselő szerint azzal, hogy a Tisza-kormány ezt most megállítja, lényegében nem történik más, mint jogfosztás.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en