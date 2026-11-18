Több mint 143 milliárdos eredményt ért el az MBH Bank
Erősödött a lakossági hitelezés az MBH Banknál az év első kilenc hónapjában. A pénzintézet több lakáshitelt és személyi kölcsönt helyezett ki, miközben korrigált adózás előtti eredménye meghaladta a 143 milliárd forintot. A bank pénzügyi helyzete stabil maradt, eredményét ugyanakkor több mint 150 milliárd forintnyi kormányzati elvonás terhelte.
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