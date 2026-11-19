Nem ezt ígérte a Tisza-kormány, jövőre mégis drágulhat a villanyszámla!
Az új szabályok alapján a magyar háztartások többségének nőni fog a villanyszámlája. A Tisza-kormány nem ezt ígérte, hanem azt, hogy marad a rezsicsökkentés.
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