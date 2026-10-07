„Előbb-utóbb biztosan lesznek áldozatok” – Brüsszelben már az oroszok elleni háború forgatókönyveit vizsgálják
Brüsszelben és az uniós tagállamok fővárosaiban egyre reálisabb veszélyként kezelik, hogy a kontinensen zajló szabotázsakciók előbb-utóbb halálos áldozatokat követelnek. Öt uniós diplomata és tisztviselő megerősítette, hogy a tagállamok nagykövetei az elmúlt hetekben szigorúan zárt ajtók mögött – telefonok és asszisztensek nélkül – gyűltek össze, hogy kidolgozzák a válságkezelési protokollt egy ilyen tragikus eseményre.
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