Amikor nem csak a politikusok döntenek

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Ahhoz, hogy az emberek megértsék, mekkora ereje van a hangjuknak, a Bizottság útjára indította a „Protect What Matters” (Védd, ami számít: a demokráciát) páneurópai kampányának második, teljesen digitális fejezetét. A kampány abból a valóságból indul ki, hogy a társadalom jobbítását célzó legjobb ötletek leggyakrabban a teljesen hétköznapi pillanatainkban, egy kávé mellett vagy a buszra várva születnek meg. A cél pontosan az, hogy ezek a privát gondolatok eljussanak a közös európai vitatérbe, méghozzá a Polgári Részvételi Platformon keresztül, ahol bárki megoszthatja az ötleteit vagy kommentelhet. A felület mögött egy mesterséges intelligencia alapú, valós idejű fordítórendszer működik, így a nyelvi akadályok teljesen megszűnnek. A kampány arcai maguk a hús-vér emberek: harminckét olyan korábbi paneltag képviseli az ügyet helyi nagykövetként, akik már átélték ezt a folyamatot, és személyesen bizonyítják, hogy bárki képes hozzájárulni a közös demokráciánk alakításához.

A Polgári Részvételi Platformon zajló, a demokrácia megerősítését célzó online viták eredményei közvetlenül az Európai Állampolgári Testület asztalára kerülnek háttéranyagként, amely szeptemberben, októberben és novemberben ülésezik. A már sikeresen összeállt, 150 fős testület a demokratikus rezilienciával foglalkozik, és az Európai Demokrácia Pajzs keretében végzi a munkáját Brüsszelben és a digitális térben. Amikor ezek a sorsolt polgárok vitáznak, a fülhallgatóikból huszonnégy különböző nyelv szinkronfordítása szól. A statisztikai precizitásnak köszönhetően azonban egy valami közös bennük: ők maguk Európa, és a novemberi záróülésen megszavazott végleges ajánlásaikat a döntéshozók többé nem hagyhatják figyelmen kívül.