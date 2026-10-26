Amikor nem csak a politikusok döntenek

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Egy asztalnál írja az EU szabályait egy magyar ápoló és egy máltai villanyszerelő.

2026. 10. 26. 9:26
Képforrás: EC

Ahhoz, hogy az emberek megértsék, mekkora ereje van a hangjuknak, a Bizottság útjára indította a „Protect What Matters” (Védd, ami számít: a demokráciát) páneurópai kampányának második, teljesen digitális fejezetét. A kampány abból a valóságból indul ki, hogy a társadalom jobbítását célzó legjobb ötletek leggyakrabban a teljesen hétköznapi pillanatainkban, egy kávé mellett vagy a buszra várva születnek meg. A cél pontosan az, hogy ezek a privát gondolatok eljussanak a közös európai vitatérbe, méghozzá a Polgári Részvételi Platformon keresztül, ahol bárki megoszthatja az ötleteit vagy kommentelhet. A felület mögött egy mesterséges intelligencia alapú, valós idejű fordítórendszer működik, így a nyelvi akadályok teljesen megszűnnek. A kampány arcai maguk a hús-vér emberek: harminckét olyan korábbi paneltag képviseli az ügyet helyi nagykövetként, akik már átélték ezt a folyamatot, és személyesen bizonyítják, hogy bárki képes hozzájárulni a közös demokráciánk alakításához.

A Polgári Részvételi Platformon zajló, a demokrácia megerősítését célzó online viták eredményei közvetlenül az Európai Állampolgári Testület asztalára kerülnek háttéranyagként, amely szeptemberben, októberben és novemberben ülésezik. A már sikeresen összeállt, 150 fős testület a demokratikus rezilienciával foglalkozik, és az Európai Demokrácia Pajzs keretében végzi a munkáját Brüsszelben és a digitális térben. Amikor ezek a sorsolt polgárok vitáznak, a fülhallgatóikból huszonnégy különböző nyelv szinkronfordítása szól. A statisztikai precizitásnak köszönhetően azonban egy valami közös bennük: ők maguk Európa, és a novemberi záróülésen megszavazott végleges ajánlásaikat a döntéshozók többé nem hagyhatják figyelmen kívül.

A fiatalok is hallathatják a hangjukat: a demokratikus reziliencia témakörében rendezik meg például 2026. november 18-án a „4forEurope” országos középiskolai tanulmányi verseny regionális döntőjét Miskolcon, amely hidat képez a jövő generációi és az uniós értékek között.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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