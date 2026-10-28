Atomfegyvert fogadhat be Japán
Japán nem zárja ki, hogy módosítva régóta fennálló szabályozáson engedélyezheti nukleáris fegyverek tárolását saját területén. A nagyon érzékeny témához kapcsolódóan az is felmerült, hogy a háborútól tartózkodó ország fegyvereket tesztelne külföldön.
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