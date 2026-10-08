Christa Pike felébredt, beszél és már sétál a kórházban – kivégezhetik-e újra a nőt? + videó

Kivégezhetik-e még egyszer Christa Pike-ot?
Miután szeptember 30-án a kivégzés kudarcba fulladt, a CNN szerint Tennessee állam kormányzója, Bill Lee azonnal leállította az összes idei kivégzést, az állami börtönök igazgatója pedig a botrány hatására benyújtotta a lemondását.
De mi lesz most Pike sorsa? Jogi értelemben az ügy teljes mértékben a senki földjén jár, mivel ő az első ember a világon, aki túlélte, hogy a tényleges halálos mérget belé fecskendezzék. Korábban is fordultak elő elrontott kivégzések Amerikában, de azokban az esetekben a hóhérok el sem találták a vénát, így a méreg nem jutott be a szervezetbe. Pike esetében a két teljes adag méreg bent volt a testében.
Szakértők szerint három fő tényező határozza meg, hogy a nő újra a kivégzőasztalra kerülhet-e:
- Mentális alkalmasság: Az amerikai alkotmány tiltja az olyan emberek kivégzését, akik nincsenek tudatában annak, hogy miért és mi történik velük. A Pike-ot ért masszív drogadag és az oxigénhiányos állapot miatt súlyos neurológiai károsodások léphettek fel. Az ügyvédek évekig fognak vitatkozni azon, hogy Pike szellemileg egyáltalán alkalmas-e arra, hogy jogilag kivégezzék.
- Az Alkotmány 8. kiegészítése: Ez a passzus tiltja a „kegyetlen és szokatlan büntetést”. Helen Prejean nővér, a halálbüntetés elleni küzdelem legismertebb amerikai alakja a The Guardian-nek nyilatkozva kijelentette: „Ez a kegyetlenség netovábbja. Végignézetni valakivel a saját halálát, majd miután túlélte, azt mondani neki, hogy pár év múlva újra megpróbáljuk megölni. Ez tiszta pszichológiai kínzás.” Az ügyvédek erre hivatkozva követelik, hogy a halálos ítéletet változtassák tényleges életfogytiglani börtönre.
- A Legfelsőbb Bíróság döntése: Jogilag Tennessee államnak joga van új kivégzési dátumot kérni a helyi Legfelsőbb Bíróságtól. Ha az állam nem hátrál meg, és az orvosi vizsgálatok szerint Pike felépül, elméletileg újra asztalhoz szíjazhatják. Ez a folyamat azonban a biztosan induló újabb fellebbezési hullámok miatt nem hónapokig, hanem akár hosszú évekig is eltarthat.