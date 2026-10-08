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Christa Pike felébredt, beszél és már sétál a kórházban – kivégezhetik-e újra a nőt? + videó

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A modern kriminalisztika és az orvostudomány legbizarrabb csodájának, egyben az amerikai igazságszolgáltatás legsúlyosabb kudarcának vagyunk szemtanúi az elmúlt napokban. Christa Pike, az egyetlen nő, akit Tennessee államban méreginjekció általi halálra ítéltek, túlélte a múlt heti kivégzését. Miután két adag halálos mérget adtak be neki, az orvosok napokig agyhalottnak hitték, és a héten már le akarták kapcsolni a lélegeztetőgépről. Kedden és szerdán azonban – minden létező tudományos tapasztalatnak ellentmondva – a nő magához tért, megszólalt, csütörtökre pedig már az ágyából is felkelt.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 13:45
Fotó: HANDOUT Forrás: Tennessee Department of Correcti

Kivégezhetik-e még egyszer Christa Pike-ot?

Miután szeptember 30-án a kivégzés kudarcba fulladt, a CNN szerint Tennessee állam kormányzója, Bill Lee azonnal leállította az összes idei kivégzést, az állami börtönök igazgatója pedig a botrány hatására benyújtotta a lemondását.

De mi lesz most Pike sorsa? Jogi értelemben az ügy teljes mértékben a senki földjén jár, mivel ő az első ember a világon, aki túlélte, hogy a tényleges halálos mérget belé fecskendezzék. Korábban is fordultak elő elrontott kivégzések Amerikában, de azokban az esetekben a hóhérok el sem találták a vénát, így a méreg nem jutott be a szervezetbe. Pike esetében a két teljes adag méreg bent volt a testében.

Szakértők szerint három fő tényező határozza meg, hogy a nő újra a kivégzőasztalra kerülhet-e:

  1. Mentális alkalmasság: Az amerikai alkotmány tiltja az olyan emberek kivégzését, akik nincsenek tudatában annak, hogy miért és mi történik velük. A Pike-ot ért masszív drogadag és az oxigénhiányos állapot miatt súlyos neurológiai károsodások léphettek fel. Az ügyvédek évekig fognak vitatkozni azon, hogy Pike szellemileg egyáltalán alkalmas-e arra, hogy jogilag kivégezzék. 
  2. Az Alkotmány 8. kiegészítése: Ez a passzus tiltja a „kegyetlen és szokatlan büntetést”. Helen Prejean nővér, a halálbüntetés elleni küzdelem legismertebb amerikai alakja a The Guardian-nek nyilatkozva kijelentette: „Ez a kegyetlenség netovábbja. Végignézetni valakivel a saját halálát, majd miután túlélte, azt mondani neki, hogy pár év múlva újra megpróbáljuk megölni. Ez tiszta pszichológiai kínzás.” Az ügyvédek erre hivatkozva követelik, hogy a halálos ítéletet változtassák tényleges életfogytiglani börtönre.
  3. A Legfelsőbb Bíróság döntése: Jogilag Tennessee államnak joga van új kivégzési dátumot kérni a helyi Legfelsőbb Bíróságtól. Ha az állam nem hátrál meg, és az orvosi vizsgálatok szerint Pike felépül, elméletileg újra asztalhoz szíjazhatják. Ez a folyamat azonban a biztosan induló újabb fellebbezési hullámok miatt nem hónapokig, hanem akár hosszú évekig is eltarthat.
kivégzéshalálbüntetésEgyesült ÁllamokSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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