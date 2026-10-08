Christa Pike felébredt, beszél és már sétál a kórházban – kivégezhetik-e újra a nőt? + videó

Kivégezhetik-e még egyszer Christa Pike-ot?

Miután szeptember 30-án a kivégzés kudarcba fulladt, a CNN szerint Tennessee állam kormányzója, Bill Lee azonnal leállította az összes idei kivégzést, az állami börtönök igazgatója pedig a botrány hatására benyújtotta a lemondását.

De mi lesz most Pike sorsa? Jogi értelemben az ügy teljes mértékben a senki földjén jár, mivel ő az első ember a világon, aki túlélte, hogy a tényleges halálos mérget belé fecskendezzék. Korábban is fordultak elő elrontott kivégzések Amerikában, de azokban az esetekben a hóhérok el sem találták a vénát, így a méreg nem jutott be a szervezetbe. Pike esetében a két teljes adag méreg bent volt a testében.

Szakértők szerint három fő tényező határozza meg, hogy a nő újra a kivégzőasztalra kerülhet-e: