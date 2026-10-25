Franciaország: a nagyrészt békés tüntetések után ismét zavargások törtek ki, ezer embert tartóztattak le

Lyonban a rendőrség könnygázgránátokat vetett be a tömeg feloszlatására, amely állítólag egy olyan területen gyűlt össze, amelyet a helyi prefektúra tiltott területnek nyilvánított.

La place Jean Macé noyée dans le gaz lacrymogène pour disperser le cortège pourtant tranquille https://t.co/1uYKYlChuR — Lyon Mag (@lyonmag) October 24, 2026

Nunez a nap folyamán később azt nyilatkozta, hogy közel 1000 embert tartóztattak le, és ez a szám szerinte növekedni fog. A miniszter azt is elmondta, hogy két ember „súlyosan megsérült”: egy a délnyugati Toulouse-ban, egy másik pedig a közép-franciaországi Clermont-Ferrand-ban.

Nem csak Franciaországban, Európa más városaiban is demonstrációk zajlottak

A franciaországihoz hasonló okok miatt tömegtüntetések rázták meg szombaton több más európai várost is.

Barcelonában több mint 100 embert tartóztattak le egy diáktüntetés során, amit a helyi hatóságok „indokolatlan erőszaknak” minősítettek.

Albánia fővárosában, Tiranában a rohamrendőrök könnygázt vetettek be, hogy feloszlassák a kormányellenes tüntetők ezreit, miközben Belgium fővárosában, Brüsszelben is összecsapásokról számoltak be.

Az észak-olaszországi Milánóban egy nagyszabású biztonsági művelet, amelyben több száz katona és rendőrség vett részt, megakadályozta a tüntetők gyülekezését a városban. Sokan attól tartottak, hogy megismétlődnek a múlt heti az erőszakos jelenetek, amikor egyesek tüzeket gyújtottak, ablakokat törtek be és üzleteket fosztottak ki.

Borítókép: Tüntetés Párizsban (Fotó: AFP)