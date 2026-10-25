Franciaország: a nagyrészt békés tüntetések után ismét zavargások törtek ki, ezer embert tartóztattak le

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Franciaország-szerte több százezer ember vett részt az újabb tüntetéseken szombaton, amelyket késő este összecsapások is követtek, közölték a hatóságok. Közel 1000 letartóztatást hajtottak végre, a nagyrészt békés tüntetések után Franciaországban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 25. 8:58
Tüntetés Párizsban Fotó: SAMEER AL-DOUMY Forrás: AFP

Lyonban a rendőrség könnygázgránátokat vetett be a tömeg feloszlatására, amely állítólag egy olyan területen gyűlt össze, amelyet a helyi prefektúra tiltott területnek nyilvánított.

Nunez a nap folyamán később azt nyilatkozta, hogy közel 1000 embert tartóztattak le, és ez a szám szerinte növekedni fog. A miniszter azt is elmondta, hogy két ember „súlyosan megsérült”: egy a délnyugati Toulouse-ban, egy másik pedig a közép-franciaországi Clermont-Ferrand-ban.

Nem csak Franciaországban, Európa más városaiban is demonstrációk zajlottak

A franciaországihoz hasonló okok miatt tömegtüntetések rázták meg szombaton több más európai várost is.

Barcelonában több mint 100 embert tartóztattak le egy diáktüntetés során, amit a helyi hatóságok „indokolatlan erőszaknak” minősítettek.

Albánia fővárosában, Tiranában a rohamrendőrök könnygázt vetettek be, hogy feloszlassák a kormányellenes tüntetők ezreit, miközben Belgium fővárosában, Brüsszelben is összecsapásokról számoltak be.

Az észak-olaszországi Milánóban egy nagyszabású biztonsági művelet, amelyben több száz katona és rendőrség vett részt, megakadályozta a tüntetők gyülekezését a városban. Sokan attól tartottak, hogy megismétlődnek a múlt heti az erőszakos jelenetek, amikor egyesek tüzeket gyújtottak, ablakokat törtek be és üzleteket fosztottak ki. 

Borítókép: Tüntetés Párizsban (Fotó: AFP)

FranciaországzavargásoktüntetésSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojeleklista

Néző László: Sötétben bujkálók

Néző László avatarja

Listákról suttognak a minisztériumok folyosóin, nevek, névsorok keringenek a közszférában, kiket kell eltávolítani, lehetetlenné téve, hogy bárhova, ahová az állam keze elér, felvegyék őket.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu