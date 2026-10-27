Borítókép: Rob Jetten holland miniszterelnök egy amszterdami kutatóintézet robotjával (Fotó: ROBIN VAN LONKHUIJSEN)
Hollandia a gépek kezébe adná az államigazgatást
Huszonötezer állami alkalmazottat tervez leépíteni Hollandia, hogy munkájukat a mesterséges intelligencia (MI) vegye át. A programot kilenc év alatt tervezi végrehajtani, miközben a különböző MI-ágenseket több országban biztonsági kockázatnak minősítenek, és igyekeznek távol tartani tőlük munkatársaikat.
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