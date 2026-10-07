Az Európai Parlament program keretében megvalósuló projektek kötelező eleme egy jogi nyilatkozat közzététele is. Ez rögzíti, hogy a projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg, de a tartalomért kizárólag a szerzők felelősek, és az abban megjelenő álláspontok nem tükrözik az Európai Parlament hivatalos véleményét.
A HVG és a Telex is jelentős támogatást kapott az Európai Parlamenttől a választások előtt
Az Európai Parlament szerint a támogatott médiumok teljes szerkesztői függetlenséget élveznek.
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