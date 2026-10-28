Jogvédők mentegetik a franciaországi vandálokat
Antidemokratikusnak tartják francia jogvédők azt a törvénytervezetet, amely alapján kártérítés kifizetésére lennének kötelezhetők azok, akik a zavargások idején anyagi kárt okoznak. A jogászok menteni próbálják az elkövetőket, a kormány pedig benyújtaná a számlát a károkért.
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