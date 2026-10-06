Letartóztatták a német hírszerzés volt vezetőjét

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A szövetségi főügyész hazaárulás, kémkedés és államtitkok kiszivárogtatásának gyanújával nyomoz Hanning ellen. Kedd reggel letartóztatták.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 06. 15:58
August Hanning Fotó: MICHAEL KAPPELER Forrás: DPA

Az, hogy ez az elemzés valóban eljutott-e az ügyfélhez, továbbra sem világos. Hanning emellett „szoros kapcsolatban állt egy másik állami hírszerző szolgálat tagjával” is. Több éven keresztül politikai információkkal látta el ezt a személyt, részben a Manfred D.-től kapott anyagok alapján. A Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) szerint Hanning kapcsolatai nem az orosz hírszerző szolgálatokkal álltak fenn.

A szövetségi ügyész körzeti nyomozásokon keresztül akadt rá az ügyre

A szövetségi főügyész a Christina Block ellen folytatott nyomozás során feltárt bizonyítékokon keresztül talált rá Hanningre. Eugen Block vállalkozó lányát azzal vádolják, hogy ő rendelte el két gyermekének elrablását Dániából 2023 szilveszterén, ahol apjukkal éltek. Block tagadja a vádakat a 2025 júliusa óta tartó perben.

A hamburgi ügyészség hónapok óta nyomoz Hanning ellen az ügyben. Az emberrablást egy évekig tartó, a két gyermek feletti felügyeleti jogért folytatott vita előzte meg, amelyben Hanning állítólag szerepet játszott. 2025 szeptemberében a hamburgi nyomozók Hanning több magán- és üzleti helyiségét is átkutatták, és számos fájlt és eszközt foglaltak le.

Az ügyészség szerint az ügy hátterében a gyermekek korábbi, 2022 novemberében történt elrablási kísérlete állt. Hanninget, a System 360 biztonsági cég vezetőjét és a hamburgi állami bűnügyi rendőrség egy korábbi vezető beosztású alkalmazottját azzal vádolják, hogy több mint 100 000 euróért fogadtak el egy szerződést az emberrablásra. A hamburgi nyomozók több hónapon keresztül még egy beépített nyomozót is bevetettek a cégen belül.

Borítókép: August Hanning (Fotó: AFP)

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