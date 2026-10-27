Ennek nem fog örülni Magyar Péter – bekeményített Berlin, az uniós pénzek sorsa a tét
Németország a jelek szerint nem fogadja el, hogy egyes uniós tagállamok – köztük Magyarország – nem venne részt az Ukrajnának szánt újabb hitelfelvételben. Nem zárható ki, hogy ezért a hazánknak járó fejlesztési pénzekből is kevesebb érkezik hazánkba, Magyar Péter kormányfő ígérete ellenére.
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