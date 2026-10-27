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Németország a jelek szerint nem fogadja el, hogy egyes uniós tagállamok – köztük Magyarország – nem venne részt az Ukrajnának szánt újabb hitelfelvételben. Nem zárható ki, hogy ezért a hazánknak járó fejlesztési pénzekből is kevesebb érkezik hazánkba, Magyar Péter kormányfő ígérete ellenére.

Sitkei Levente
2026. 10. 27. 12:30
Ennek nem fog örülni Magyar Péter – bekeményített Berlin, az uniós pénzek sorsa a tét
Fotó: CARLO BRAVO Forrás: ANADOLU
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Odrobina Kristóf
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Radnai Márk vallomása után először mindenki mérges lesz, majd helyette is szégyellni fogja magát + videó

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A munkahelyi semmirekellőség eddig szégyen volt, Radnai Márknál már TikTok-tartalom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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