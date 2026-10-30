Orbán Anita előkerült, Budapesten tárgyalt a Tisza-kormány az egyiptomi elnökkel
A nagy múltra visszatekintő egyiptomi–magyar kapcsolatok tovább erősítését hangsúlyozta Magyar Péter miniszterelnök az Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi államfővel folytatott pénteki megbeszélését követően tartott budapesti közös sajtótájékoztatójukon.
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