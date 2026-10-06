„Jó reggelt! Végre felébredt?” Kommentelők kérték számon Orbán Anitán a késlekedést
A külügyminiszter nem siette el, hogy kiálljon a magyarok mellett. Orbán Anita csak napokkal később ítélte el, hogy az ukránok halállistájára feltették Kerkez Milost, a magyar labdarugó-válogatott játékosát, édesapját és Hidvéghi Balázs országgyűlési képviselőt. A kommentelők nem rejtették a véka alá véleményüket.
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