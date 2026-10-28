Orbán Anita Washingtonban továbbra is csak várakozik
Nem tudni, hogy az Orbán Anita magyar külügyminiszter által várt találkozó Marco Rubióval mikor fog megtörténni. A magyar diplomácia vezetője Facebook-posztban utalt arra, milyen programjai voltak eddig, míg várt a lehetséges tárgyalásra amerikai kollégájával, ám arról nem tudni, a jövőben tervez-e bármilyen munkát végezni Washingtonban.
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