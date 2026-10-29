„Nagyszerű ötlet!”— újabb támogatók álltak be Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése mögé

Ugyanakkor, mint arról hétfőn írtunk, Oroszország hivatalosan ennél óvatosabban fogalmazott.

Tárgyilagos válasz

Orbán Viktor technikailag még jelölhető az ENSZ főtitkári posztjára, mivel a jelölés határideje még nem járt le, jelentette ki Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes újságíróknak.

Nincsenek korlátozások, nem zárjuk ki más jelöltek megjelenését

— mondta Alimov, hozzátéve, eljárási szempontból az országok még mindig állíthatnak főtitkárjelölteket annak ellenére, hogy a Biztonsági Tanácsban (BT) már több próbaszavazást tartottak. Alimov az Interfax kérdésére válaszolva elmondta: a BT-ben egyelőre nem vitatták meg a magyar politikus jelölését, amelynek híréről az orosz fél is a sajtóból értesült.

Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Kína nem fogja Orbánt jelölni, mert mi az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai vagyunk, és senkit sem jelölünk az ENSZ főtitkári posztjára

— nyilatkozott.

A helyettes tárcavezető szerint amennyiben hinni lehet a sajtóban megjelenteknek, akkor „azoknak, akik e kezdeményezés mögött állnak, valószínűleg keresniük kell egy olyan államot, amely vállalja ezt a megtisztelő feladatot”. — Amint ez megtörténik, akkor megvizsgáljuk a megbeszélés és a konzultáció lehetőségeit. Kétségtelen, hogy minden, a főtitkári posztra hivatalosan jelölt személyt megvitatunk — hangoztatta.

Arra a kérdésre, hogy országa mennyire lenne elégedett Orbánnal az ENSZ új főtitkáraként, a miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy Oroszország tiszteletben tartja a régiók közötti földrajzi rotáció elvét.

Az elv nem hivatalos, de létezik. Ennek megfelelően ezúttal a latin-amerikai régió és a karibi államok képviselőjének kell betöltenie a főtitkári posztot. Ha kimerülnek a jelöltek kiválasztásának lehetőségei e régióból, akkor megnézzük, merre haladjunk tovább — mondta, hozzátéve, hogy akár latin-amerikai államok is jelölhetik Orbánt főtitkárnak, mivel egy adott országnak nem feltétlenül kell a saját állampolgárát jelölnie.

António Guterres jelenlegi, portugál főtitkár második ötéves mandátuma december 31-én jár le.

Borítókép: Petr Bystron, a német jobboldali AfD politikusa (Fotó: Odd ANDERSEN / AFP)