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Pucér Trump-szobor sokkolja a politikusokat az Európai Parlamentben

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Egy tetőtől talpig meztelen, 23 karátos aranyfüsttel borított Donald Trump-szobor bukkant fel az Európai Parlament strasbourgi épületének egyik legforgalmasabb folyosóján. A dán művész által készített alkotás nem finomkodik: az amerikai elnököt meztelenül, tekintélyes pocakkal ábrázolja, amint egy nála jóval kisebb, elgyötört ember nyakában ül. Miközben a baloldali képviselők zseniális szatíráról beszélnek, a jobboldal ízléstelen politikai provokációt kiált.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 08. 12:12
Az Európai Parlament előtt a müncheni utcákon is kiállította a meztelen Trump-szobrot
Az Európai Parlament előtt a müncheni utcákon is kiállította a meztelen Trump-szobrot Fotó: HALIL SAGIRKAYA Forrás: ANADOLU

A parlament folyosóin zajló aranyozott villámkiállítás nem tart sokáig, csütörtökön már el is távolítják azt. Úgy tudni, a pucér Trump-szobor innen Törökországba utazik tovább, ahol a következő ENSZ klímacsúcson (COP31) borzolja majd a kedélyeket. Donald Trump – akitől egyébként nem áll távol a gyors és dühös online reakció – eddig még nem kommentálta a strasbourgi meglepetést.

Donald TrumpEurópai UnióEurópai ParlamentSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekolimpia

Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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