A parlament folyosóin zajló aranyozott villámkiállítás nem tart sokáig, csütörtökön már el is távolítják azt. Úgy tudni, a pucér Trump-szobor innen Törökországba utazik tovább, ahol a következő ENSZ klímacsúcson (COP31) borzolja majd a kedélyeket. Donald Trump – akitől egyébként nem áll távol a gyors és dühös online reakció – eddig még nem kommentálta a strasbourgi meglepetést.
Pucér Trump-szobor sokkolja a politikusokat az Európai Parlamentben
Egy tetőtől talpig meztelen, 23 karátos aranyfüsttel borított Donald Trump-szobor bukkant fel az Európai Parlament strasbourgi épületének egyik legforgalmasabb folyosóján. A dán művész által készített alkotás nem finomkodik: az amerikai elnököt meztelenül, tekintélyes pocakkal ábrázolja, amint egy nála jóval kisebb, elgyötört ember nyakában ül. Miközben a baloldali képviselők zseniális szatíráról beszélnek, a jobboldal ízléstelen politikai provokációt kiált.
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