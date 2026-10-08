Pucér Trump-szobor sokkolja a politikusokat az Európai Parlamentben

A parlament folyosóin zajló aranyozott villámkiállítás nem tart sokáig, csütörtökön már el is távolítják azt. Úgy tudni, a pucér Trump-szobor innen Törökországba utazik tovább, ahol a következő ENSZ klímacsúcson (COP31) borzolja majd a kedélyeket. Donald Trump – akitől egyébként nem áll távol a gyors és dühös online reakció – eddig még nem kommentálta a strasbourgi meglepetést.