„Ha túl messzire mennek, egyáltalán nem lesznek győztesek” – Putyin kertelés nélkül üzent az európai vezetőknek
Vlagyimir Putyin orosz elnök megelégelte az európai vezetők szájából érkező háborús nyilatkozatokat. Világossá tette, hogy Moszkva készen áll az összecsapásra, ha a kontinens vezetői túl messzire mennek a háborús készülődéssel, ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy ha békén hagyják Oroszországot, akkor nem kívánnak harcolni Európával.
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