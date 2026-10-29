Három napon át gyászol Spanyolország a vasúti tömegszerencsétlenség után

Juanma Moreno, az andalúz autonóm tartomány elnöke felszólította a spanyol központi kormányt, hogy azonnal vizsgáltassa át a régió összes vasútvonalát, elsőként a Madrid felé vezető nagysebességű vonalat.

Ezen a vonalon mindössze kilenc hónap leforgása alatt két különálló balesetben legalább 114 ember vesztette életét

– hangsúlyozta a politikus, utalva a januárban Córdoba közelében történt, 46 emberéletet követelő balesetre is.

A Spanyol Települések és Tartományok Szövetsége felhívására az ország számos városában, például Madridban, Barcelonában, Toledóban, Urdában, Sevillában is egyperces néma főhajtással tisztelegtek szerda este az áldozatok emléke előtt.

Fotó: Europress/AFP / AFP

Borítókép: Mentési munkálatok a szerencsétlenség helyszínén (Fotó: AFP/ SPAIN'S EMERGENCY MILITARY UNIT /HANDOUT)