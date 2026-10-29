Rendkívüli

Nyílt levélben tiltakoznak Schiffer Andrásék a politikai koncepciós perek miatt

Rendkívüli

Alkoholtilalom, korhatárhoz kötött használat és kötelező jogosítvány – itt vannak a tervezett rollerszabályok

Három napon át gyászol Spanyolország a vasúti tömegszerencsétlenség után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A nem az első ilyen tragédia a választások előtt különösen rosszkor jött a baloldali spanyol kormánynak.

Forrás: MTI, Magyar Nemzet2026. 10. 29. 9:20
Három napon át gyászol Spanyolország a vasúti tömegszerencsétlenség után
Fotó: Europress/AFP Forrás: UME

Juanma Moreno, az andalúz autonóm tartomány elnöke felszólította a spanyol központi kormányt, hogy azonnal vizsgáltassa át a régió összes vasútvonalát, elsőként a Madrid felé vezető nagysebességű vonalat.

Ezen a vonalon mindössze kilenc hónap leforgása alatt két különálló balesetben legalább 114 ember vesztette életét

– hangsúlyozta a politikus, utalva a januárban Córdoba közelében történt, 46 emberéletet követelő balesetre is.

A Spanyol Települések és Tartományok Szövetsége felhívására az ország számos városában, például Madridban, Barcelonában, Toledóban, Urdában, Sevillában is egyperces néma főhajtással tisztelegtek szerda este az áldozatok emléke előtt.

Emergency serivices work at the site of a train crash between a high speed Renfe AVE train and Iryo train around 150kms south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, on October 28, 2026. A high-speed train collision south of Madrid killed 64 people and injured scores more on Wednesday, with the toll likely to rise, authorities said in Spain's second such disaster this year. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Fotó: Europress/AFP / AFP

Borítókép: Mentési munkálatok a szerencsétlenség helyszínén (Fotó: AFP/ SPAIN'S EMERGENCY MILITARY UNIT /HANDOUT) 

Spanyolországtömegbalesetvasúti katasztrófanemzeti gyászPedro SánchezSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekkönyv

Mit olvas az új jobboldal?

Czopf Áron avatarja

A szó hatalma ismét teljesülni akar, egy közös ihlet, intuíció vagy érzet formájában. Az irodaloméhség mindenképpen erről tanúskodik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu