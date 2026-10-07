A Tisza-kormány feloldotta Ukrajna uniós csatlakozásának vétóját, pedig az ukránok még nem is szavaztak a kisebbségi jogokról

Ha ez megtörténik, rögtön másnap, október 13-án sor kerülhet egy hivatalos Ukrajna–EU kormányközi konferenciára, ahol formálisan is megnyitják a fent említett gazdasági integrációs fejezeteket. Kijev számára ez óriási politikai és gazdasági fegyvertény, hiszen a háborús idők ellenére sikerül bizonyítania, hogy az európai integrációja nem torpant meg, és a technikai feltételek teljesítésével képes lebontani a politikai akadályokat.