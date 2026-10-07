Ha ez megtörténik, rögtön másnap, október 13-án sor kerülhet egy hivatalos Ukrajna–EU kormányközi konferenciára, ahol formálisan is megnyitják a fent említett gazdasági integrációs fejezeteket. Kijev számára ez óriási politikai és gazdasági fegyvertény, hiszen a háborús idők ellenére sikerül bizonyítania, hogy az európai integrációja nem torpant meg, és a technikai feltételek teljesítésével képes lebontani a politikai akadályokat.
A Tisza-kormány feloldotta Ukrajna uniós csatlakozásának vétóját, pedig az ukránok még nem is szavaztak a kisebbségi jogokról
Feloldotta az Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásait bénító vétóját a Tisza-kormány, miután Kijevben bejegyeztek egy nemzeti kisebbségek oktatási jogait rendező törvényjavaslatot. Bár a jogszabályt az ukrán parlament még nem szavazta meg, Budapest előre zöld jelzést adott Brüsszelben, így napokon belül megnyílhatnak a belső piaci és versenyképességi fejezetek.
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