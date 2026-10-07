Megbukott a tiszás blöff: elítélték a szerb–magyar gázvezeték közelében talált bombához köthető csoport tagját
Elítélték a szabadkai bíróságon annak a fegyveres csoportnak az egyik tagját, amely közvetlenül köthető a szerb–magyar gázvezeték ellen tervezett tavaszi szabotázskísérlethez.
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