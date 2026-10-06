Több százezer diák, tanár és szülő tüntetett Franciaországban, rengeteg iskola maradt zárva
Emmanuel Macron kedd estére összehívta a minisztereket, a keddi diáktüntetések után. Franciaországban több százezer fős tüntetések voltak, a diákok a tanárhiány és az elavult iskolai infrastruktúra ellen tiltakoznak.
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