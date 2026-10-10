Trump új elnököt akar látni Ukrajna élén
Olyan vezetőre lenne szükség, aki képes megállapodásra – mondta Donald Trump a sajtó munkatársainak azt követően, hogy megállapodást kötött az orosz elnökkel gázolaj szállításáról. Az amerikai elnök szerint ideje, hogy új elnöke legyen Ukrajnának.
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