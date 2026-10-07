Küszöbön az újabb vámháború? Az EU ultimátumot adna Kínának

Kína rögtön megtorolná, ha az EU gazdasági intézkedéseket hozna ellene (Fotó: MAHESH KUMAR A. / POOL)

A kínai megtorlás a mi pénztárcánkat érinti

Kína már ki is mutatta a foga fehérjét azzal, hogy különböző vizsgálatokat és korlátozásokat indított az európai vegyipari termékek, sertéshús-export és orvosi eszközök ellen. Ha az EU bevezeti a németek és franciák által javasolt eszközt, a konfliktus pillanatok alatt eszkalálódhat, és egy újabb vámháborúba torkollhat, aminek az árát a szokásoknak megfelelően mi, egyszerű polgárok fogjuk megfizetni. A gazdasági adok-kapok hatásait közvetlenül a pénztárcánkon fogjuk érezni:

Dráguló mindennapi cikkek: a Kínából érkező alkatrészekre, alapanyagokra és késztermékekre kivetett magas védővámok miatt megugrik a fogyasztási cikkek, elektronikai eszközök és ruházati termékek ára a boltokban.

a Kínából érkező alkatrészekre, alapanyagokra és késztermékekre kivetett magas védővámok miatt megugrik a fogyasztási cikkek, elektronikai eszközök és ruházati termékek ára a boltokban. Inflációs nyomás és drágább zöld átállás: az olcsóbb kínai napelemek, akkumulátorok és hibrid autók kiszorításával a környezetbarát technológiák megvásárlása a lakosság számára sokkal költségesebbé, vagy akár elérhetetlenné válik.

az olcsóbb kínai napelemek, akkumulátorok és hibrid autók kiszorításával a környezetbarát technológiák megvásárlása a lakosság számára sokkal költségesebbé, vagy akár elérhetetlenné válik. Vállalati válságok és munkahelyek: azok az európai exportőrök (például az autógyárak vagy a mezőgazdasági szereplők), amelyeket Kína ellenintézkedésekkel sújt, piacot veszítenek, ami létszámleépítésekhez és az európai gazdasági növekedés lassulásához vezethet.

Európa emiatt rendkívül nehéz dilemma előtt áll, lényegében azt kell eldöntenie napokon belül, hogy melyik kezébe harapjon bele. Ha nem tesz semmit, a kínai államilag támogatott ipari hegemónia lassan felszámolja a megmaradt európai gyártókapacitásokat. Ha viszont Kína elé dobja a kesztyűt, akkor egy olyan elhúzódó és fájdalmas kereskedelmi konfliktusba lép be, ahol az inflációt és a megélhetési költségek növekedését ismét az átlagos európai fogyasztónak kell majd finanszíroznia.