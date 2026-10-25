Zelenszkij önreklámozásra használja a háborút korábbi sajtótitkára szerint
Az ukrán elnök korábbi sajtótitkára, Julija Mendel azzal vádolja Zelenszkijt, hogy háborús nyilvános szereplései során az önreklámozást helyezte előtérbe a lényegi kérdésekkel szemben. Volodimir Zelenszkij szerinte nem veszi figyelembe a lényegi kihívásokat.
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