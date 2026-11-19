Atomhatalmak szorulnak a partvonalra

A két európai atomhatalom kiszorult a legfontosabb egyeztetésekről, miközben Donald Trump jelezte, hogy a nukleáris fegyverkezésről szeretne tárgyalni. Putyin nyíltan felszólította Nagy-Britanniát és Franciaországot, hogy nukleáris rakétáit ne használja Európa védelmére, előfeltételként az ukrajnai békéhez, s arra is utasította Finnországot, hogy lépjen ki a NATO-ból. Az amerikaiak szerint nem döntésről szól a sencseni találkozó, hanem egy folyamat kezdetéről, amelyet egyéb találkozók követhetnek.

Mivel jó eséllyel nem fognak Ukrajnáról tárgyalni a vezetők, így Európa, amely az elmúlt években szinte kizárólag Ukrajna ügyében hallatta a hangját magát is okolhatja, hogy nem hívták meg a tárgyalásokra.

Hszi Csin-ping közölte, az orosz-ukrán viszály egy európai háború, ő nem kívánja országát beleártani ebbe az ügybe. Az amerikaiak a NATO-ra kívánnak támaszkodni, és alkalmanként el is hívják az európai hatalmak képviselőit a tárgyalásokra, de Washington önjáró és nem kéri ki szövetségesei véleményét minden ügyben. Európa viszont könnyen és joggal érezheti úgy, hogy az öreg kontinens feje fölött döntenek az ő biztonságát is súlyosan érintő kérdésekben, először a történelem során.