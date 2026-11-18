Iraki síiták imája. Fotó: KARAR ESSA / ANADOLU AGENCY

Afrika évtizedei jönnek?

Mivel a lakosság növekedése az előttünk álló évtizedekben elsősorban Afrika szubszaharai régióiban várható, ahol szinte kizárólag keresztények vagy muszlimok élnek, ez magával hozza a két vallás híveinek számának növekedését is.

2070-re a keresztények fele itt fog élni, a világ legnépesebb keresztény országa pedig a Kongói Demokratikus Köztársaság lesz, ahol 270 millió Krisztus-hívő él majd.

Európa visszaeséssel számolhat lakosságszámban és a hívek számában egyaránt, 2070-re a jelenlegi több mint félmilliárd emberből 324 millió marad, a mostani 217 millió keresztény 174 millióra apad, a muszlimok aránya pedig a mostani 6 százalékról 13 százalékra ugrik.