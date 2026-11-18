Kérdés, hogy két párt mennyire tudja a saját szélsőségeseit, a demokraták a radikális baloldalt, a radikális zöldeket vagy a szocialistákat, a republikánusok pedig a MAGA-mozgalom szélsőségeseit visszafogni anélkül, hogy elveszítenék őket. – A MAGA-republikánusok arra hivatkoznak, hogy Trump az ő támogatásukkal nyert már kétszer. Hogyha adott esetben háttérbe szorítanák őket, ha a republikánusok mintegy harminc százaléka nem szavazna, távol maradna vagy másra szavazna, a republikánusok 2028-ban nagy bajban lennének – emelte ki Magyarics.

A demokraták lendületet vesznek

A félidős választások eredménye lendületet adott a demokratáknak, Pete Hegseth hadügyminiszter ellen már impeachment-indítványt nyújtottak be, bár a döntés ebben az ügyben most későbbre tolódott. Magyarics Tamás szerint az ilyen eljárásokat elsősorban a demokrata párt törzsszavazói, radikálisai támogatják, ugyanakkor még párton belül sem mindenki lelkesedik ezekért, különösen most, amikor több radikális baloldali képviselő is megnyerte a körzetét. – Ők meg akarják büntetni a republikánusokat, és nem csak Trumpot. Az elsődleges célpont most Pete Hegseth hadügyminiszter, illetve Jared Kushner (Trump veje és tanácsadója – a szerk.), akit azért szeretnének a kongresszus elé citálni, mert érdekütközést gyanítanak a közel-keleti helyzettel kapcsolatos politikai részvétele, illetve az üzleti érdekeltségei között. Tehát a radikálisok szeretnének felsorakoztatni számos bűnbakot a republikánus oldalról, viszont a demokrata vezetés úgy gondolja a kongresszusban, hogy ezzel időt veszítenének, és az emberek többsége nem ezt várja el tőlük – magyarázta a szakértő.