Egy állatmese botcsinálta muzsikusaihoz hasonlította Lavrov az európai tárgyalódelegációt
Gúnyosan értékelte az Ukrajnával kapcsolatos európai tárgyalódelegáció kavarodását Szergej Lavrov. Az orosz külügyminiszter szerint nem tudni, melyik jelenlegi európai vezető számít egyáltalán megbízható tárgyalópartnernek.
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