Mosolydiplomácia Sencsenben: találkozott a három nagyhatalom vezetője
A kamerák kereszttüzében esett meg a történelmi pillanat, találkozott egymással Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping. A három elnök csütörtökön fog hivatalos tárgyalásokat folytatni, addig az óriások vezetői saját programjukat alakítják.
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