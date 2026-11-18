Sencsenben formálódik a világ: új Jaltát álmodnak a vezetők
Kétoldalú találkozót tartott a történelmi háromoldalú megbeszélés előtt Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin az APEC-csúcstalálkozón. A kínai és az orosz elnök már Sencsenben van, ahol csatlakozni fog hozzájuk Donald Trump amerikai elnök csütörtökön. A kínai-orosz szövetség erősnek tűnik a szavak alapján.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en