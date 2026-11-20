Alekszandar Csupics. Fotó: STRINGER / AFP

Nyilvánosan bocsánatot kért Pásztor Bálinttól, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökétől, amiért korábban valótlanul azt állította róla, hogy nem regisztrált a parlamenti munka kezdetén, vagyis nem helyezte be képviselői kártyáját a leolvasóba. Csupics elismerte, hogy téves információt közölt, és azt mondta, nincs mentsége a történtekre.

Pásztor Bálint. Fotó: Pannon RTV

Repült a joghurt

A házelnöknek a parlament épülete előtt történt másik botrány miatt is meg kellett szólalnia. Az alakuló ülés reggelén joghurttal öntötték le Lidija Vukicevicset, a Szerb Haladó Párt képviselőjét, ismert színésznőt. Az elkövető Marija Radovanovics, a Belgrádi Egyetem Orvostudományi Karának korábbi titkára volt, aki korábban visszaélésekre hívta fel a figyelmet az intézményben, és emiatt visszaélés-bejelentőként is ismertté vált.

Radovanovics a Danas című lapnak azt mondta, nem előre megtervezett politikai performanszról volt szó, hanem indulatos reakcióról. Azzal indokolta tettét, hogy szerinte a korábbi hatalom felelősséget visel a korrupcióért, a vasútállomási tetőbeomlás áldozataiért és az igazságtalanságokért. Vukicsevics beszámolója szerint a támadó és a körülötte állók előbb rángatták, majd a haját is tépték, mielőtt leöntötték. Csupics elítélte az incidenst, felelőtlennek nevezte a történteket, és sajnálatát fejezte ki, noha formálisan nem kért bocsánatot.

A tisztségek elosztása újabb konfliktust hozott. A parlament végül hat alelnököt választott, valamennyien az Egyetemista Lista jelöltjei közül kerültek ki. A korábbi kormánypárt képviselői egyetlen alelnöki helyet sem kaptak.

A döntés ellen Ana Brnabics, a korábbi házelnök — és még korábbi miniszterelnök — tiltakozott, a parlamenti demokrácia felszámolásával vádolva az új többséget, majd az ellenzéki képviselők kivonultak az ülésteremből.