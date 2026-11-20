Harminc éve a magyar piacon

Az idei nyitások egybeesnek a Tesco magyarországi jelenlétének harmincadik évfordulójával, hiszen a lánc 1996 novemberében, a budapesti Pólus Centerben nyitotta meg első hazai hipermarketjét. Az elmúlt három évtizedben a vásárlói szokások változásával a vállalat is átalakította üzleti modelljét, és a nagy alapterületű hipermarketek mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a szupermarketekre, valamint a gyors bevásárlást kiszolgáló kisebb Expressz egységekre.

Pálinkás Zsolt, a Tesco-Global Zrt. vezérigazgatója szerint a közel kétszáz üzletből álló hálózat célja, hogy egyszerre többféle vásárlási igényt is lefedjen, kiegészülve az online rendeléssel és a házhoz szállítással. A két új budapesti üzlet már a karácsonyi szezon kínálatával és készételekkel nyit, november 23-tól pedig a Wolt és a Foodora futárszolgálatain keresztül is rendelhetővé válnak a termékeik.