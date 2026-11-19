„Meg kell fizetni a béke árát” – sürgősen tömeggyártásra állítaná át az európai hadiipart az EU vezetése
Az Európai Uniónak fel kell gyorsítania és jelentősen növelnie kell hadiipari termelését, a drága, egyedi fejlesztések helyett pedig az olcsóbb, nagy mennyiségben előállítható fegyverekre kell helyeznie a hangsúlyt – jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos az Európai Üzleti Csúcstalálkozónak nevezett konferencián Brüsszelben. A biztos szerint Európa jelenlegi üteme nem elég ahhoz, hogy elrettentse Oroszországot, amely már jövőre ugyanannyit költhet a hadseregére, mint az összes uniós tagállam együttvéve.
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