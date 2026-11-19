Vlagyimir Putyin: kudarcot vallottak a szankciók, Európa veszít

Az orosz elnök felszólalásában élesen bírálta a nyugati gazdasági kényszerítő eszközöket, és azt állította, hogy a szankciók és vámok nem képesek megállítani a feltörekvő gazdaságok fejlődését. Putyin szerint Oroszország sikeresen átirányította kereskedelmét Ázsia felé, amely ma már a külkereskedelmi forgalmának 53 százalékát adja.

A szankciók, a vámok és az exportkorlátozások lassíthatják ugyan a növekedést, de már nem képesek megállítani azt, nemhogy összeroppantani egy versenytárs gazdaságát

– jelentette ki Putyin, hozzátéve, hogy a nyugati országok saját magukat büntették azzal, hogy lemondtak az olcsó orosz energiáról, miközben Oroszország kész új szárazföldi és tengeri szállítási útvonalakat – köztük az Északi-tengeri hajózási útvonalat – megnyitni partnerei előtt:

Oroszország hozzájárul a térség energiabiztonságához, és a partnereink mindig számíthatnak Moszkvára. Rendkívül fontos, hogy egységesek legyünk a megosztottság helyett, egyenlők a hegemónia helyett, partnerséget építsünk az elszigetelés helyett, és párbeszédet folytassunk az ultimátumok helyett

– zárta üzenetét az orosz államfő, megágyazva a plenáris ülést követő, történelmi jelentőségű amerikai–kínai–orosz hármas csúcstalálkozónak.